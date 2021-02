Le unioni d’amore più pericolose dei segni zodiacali secondo gli astrologi

Leggi su virali.video

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ci sono coppie che possono rivelare un enorme livello di tossicità. Se sei curioso di sapere chi sono allora sei proprio capitato nel posto giusto. Siamo sicuri che riuscirai a scoprire cose che finora non avevi proprio immaginato. Allora, noi siamo pronti. Tu che dici? Com’è il tuo amore? Ti senti comfort? Iniziamo la nostra speciale ghiotta rassegna. Leone e cancro Se il cancro non bada molto alle cose profonde e ama godersi l’amore con i suoi tempi, il segno del leone va sempre a mille. E questa cosa finisce per spaventare il partner che prima o poi lo pianterà in asso a favore di qualcosa di molto più tranquillo. C’è una sorta di incompatibilità di fondo che non fa bene a nessuno, sul serio. Capricorno e acquarionoti perché riescono a capirsi come forse nessun altro. Ma alla fine emergono forti i problemi di coppia. Il capricorno ama dominare ...