In Italia crescono le micro zone rosse: tutte le aree interessate (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le nuove varianti del covid 19 si diffondono sempre di più nel nostro paese e con grande velocità. Destano preoccupazione, soprattutto per la difficile situazione in alcuni ospedali dove il numero dei posti, per ricoveri e terapia intensiva è al collasso; tra le aree più colpite l’intera provincia di Perugia, ma anche quella di Pescara. In Umbria molti abitanti parlano persino di una nuova Codogno. Ma sono tanti i posti in cui le nuove varianti lasciano il segno; ieri ad esempio è arrivata una nuova ordinanza dalla regione Lombardia che mette in zona rossa ben 4 comuni del suo territorio. aree a rischio dove le varianti inglesi e brasiliane si sono imposte. Non solo; le micro aree in zona rossa in Italia, nelle ultime settimane, si sono moltiplicate. Facciamo il punto. zone ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le nuove varianti del covid 19 si diffondono sempre di più nel nostro paese e con grande velocità. Destano preoccupazione, soprattutto per la difficile situazione in alcuni ospedali dove il numero dei posti, per ricoveri e terapia intensiva è al collasso; tra lepiù colpite l’intera provincia di Perugia, ma anche quella di Pescara. In Umbria molti abitanti parlano persino di una nuova Codogno. Ma sono tanti i posti in cui le nuove varianti lasciano il segno; ieri ad esempio è arrivata una nuova ordinanza dalla regione Lombardia che mette in zona rossa ben 4 comuni del suo territorio.a rischio dove le varianti inglesi e brasiliane si sono imposte. Non solo; lein zona rossa in, nelle ultime settimane, si sono moltiplicate. Facciamo il punto....

