Il M5S avrà 5 leader | la corsa dei ribelli e l’ipotesi Conte

Nel Movimento Cinque Stelle c'è stato un grande cambio di passo: si è passati dalla leadership del capo politico (che fino ad oggi era Vito Crimi) ad un direttorio di cinque persone. A dare il via libera alle modifiche di statuto è stata la votazione sulla piattaforma Rousseau, cominciata ieri alle 12 e conclusasi oggi alla stessa ora, che ha visto la netta prevalenza dei favorevoli, con una percentuale attorno all'80 per cento delle oltre 11mila persone che si sono espresse. Il ruolo dei ribelli Con l'istituzione del direttorio, gli scontenti che non vogliono uscire dal M5S – da Barbara Lezzi a Nicola Morra – potrebbero puntare a conquistare un ruolo direttivo interno. Si tratta di personalità che non hanno appoggiato in toto la formazione del nuovo governo Draghi, ma che non hanno lasciato il movimento come Alessandro Di Battista.

Ultime Notizie dalla rete : M5S avrà M5s, arriva il comitato direttivo a 5: il voto su Rousseau D'ora in avanti, la guida del M5s sarà affidata a un comitato composto da 5 persone. Il Comitato direttivo avrà durata di tre anni. Nasce il Comitato direttivo a 5 'Preso atto dei risultati della ...

M5S: Rousseau, elezione comitato a 5 prima possibile, cessa reggenza Crimi Da oggi dunque termina la reggenza della figura del Capo Politico e si avvia il percorso per la creazione di un organo collegiale che avrà il compito, come stabilito dalle modifiche dello Statuto, di ...

