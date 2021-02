I soldi per giovani, donne e Sud bloccati dai ritardi Ue. Fitto: «La Commissione spieghi il perché» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) bloccati perché manca l’autorizzazione della Commissione Ue. È la sorte dei 4,6 milioni di euro di risorse nazionali per incentivare le assunzioni delle categorie più esposte alle conseguenze della crisi: giovani, donne, lavoratori del sud. «perché ancora non è arrivata l’autorizzazione?», chiede quindi FdI al Parlamento Ue. soldi italiani per il lavoro bloccati dall’Ue «Nella Legge di Bilancio 2021 sono previste specifiche misure per incentivare le assunzioni di giovani under 36, di lavoratori nelle regioni del Sud e di donne disoccupate. Risorse nazionali, 4,6 milioni, da erogare seguendo le regole del “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19?», ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021)manca l’autorizzazione dellaUe. È la sorte dei 4,6 milioni di euro di risorse nazionali per incentivare le assunzioni delle categorie più esposte alle conseguenze della crisi:, lavoratori del sud. «ancora non è arrivata l’autorizzazione?», chiede quindi FdI al Parlamento Ue.italiani per il lavorodall’Ue «Nella Legge di Bilancio 2021 sono previste specifiche misure per incentivare le assunzioni diunder 36, di lavoratori nelle regioni del Sud e didisoccupate. Risorse nazionali, 4,6 milioni, da erogare seguendo le regole del “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19?», ...

RobertoBurioni : Basta discorsi. Sbrighiamoci. Abbiamo buttato 5 miliardi in Alitalia, mettiamo dei soldi (anche tanti) per produrre… - La7tv : #dimartedi Rocco #Casalino sul suo audio contro i tecnici del Mef: 'Abbiamo fatto tanto per il reddito di cittadina… - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - AlekCicero : Rixi condannato tre anni e cinque mesi per peculato e falso è sempre in tv a parlare di soldi pubblici viene chiam… - fa526364 : @fdragoni Faro apporte l Europa ha votato una lège chez permette alle banche dit prendere questi soldi per rimborsare il débito publico -

Ultime Notizie dalla rete : soldi per Ora l'inflazione fa paura, vola il Bitcoin

... Joe Biden, metterà presto altri soldi nelle tasche degli americani. Bank of America prevede che la ... Bofa è preoccupata per lo scenario atteso, arrivando a evocare lo spettro di una possibile Weimar 2.

Carte clonate e raggiri nella sanatoria Bellanova: la bella vita del clan

I soldi sarebbero transitati da conti correnti aperti in Croazia . Sanatoria Bellanova per immigrati Durante le indagini - riporta Ansa - è emerso che i vertici del gruppo, due italiani e uno ...

Maltratta la madre per 10 anni per avere i soldi per droga e alcol VeronaSera Scuola, presidi: "Ora molto difficile pensare al rientro al 100%"

'Le varianti - sottolinea - si stanno diffondendo nella popolazione, credo si tratti di 1 caso su 5, e quindi bisogna stare attenti, soprattutto nelle aule dove ci sono ragazzi e docenti, ci vuole una ...

Reddito cittadinanza, rischio cancellazione? Tutta la verità

Facciamo il punto sulla situazione Reddito di Cittadinanza secondo il nuovo Governo Draghi: la misura potrebbe essere soggetta a delle modifiche.

... Joe Biden, metterà presto altrinelle tasche degli americani. Bank of America prevede che la ... Bofa è preoccupatalo scenario atteso, arrivando a evocare lo spettro di una possibile Weimar 2.sarebbero transitati da conti correnti aperti in Croazia . Sanatoria Bellanovaimmigrati Durante le indagini - riporta Ansa - è emerso che i vertici del gruppo, due italiani e uno ...'Le varianti - sottolinea - si stanno diffondendo nella popolazione, credo si tratti di 1 caso su 5, e quindi bisogna stare attenti, soprattutto nelle aule dove ci sono ragazzi e docenti, ci vuole una ...Facciamo il punto sulla situazione Reddito di Cittadinanza secondo il nuovo Governo Draghi: la misura potrebbe essere soggetta a delle modifiche.