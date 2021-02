(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Napoli non conferma né smentisce la notizia che sta circolando in città secondo cui Viktorsarebbe il professionista sul cui tampone è stata trovata ladel19 scoperta ieri all’Istituto Pascale di Napoli. Ma a smentire la notizia è arrivata una nota dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. Il club azzurro, interpellato L'articolo

Fraboys69 : RT @CalcioFinanza: Giallo Osimhen: «Non ha portato lui la variante Covid» - MarSnaaaa : RT @CalcioFinanza: Giallo Osimhen: «Non ha portato lui la variante Covid» - cortomuso : RT @CalcioFinanza: Giallo Osimhen: «Non ha portato lui la variante Covid» - CalcioFinanza : Giallo Osimhen: «Non ha portato lui la variante Covid» - IlPrimatoN : E' giallo sul portatore della variante scoperta a Napoli: stamattina i principali siti di informazione calcistica p… -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo Osimhen

Calcio e Finanza

... mentre il secondoa Di Lorenzo non c'è dal momento che la trattenuta è talmente leggera da ... autori di brutti falli sue Lozano: Doveri, tuttavia, in queste occasioni sembra valutare ......jette sufferenza e ss'arrangiaje pure cu 'e mmane arresecanno pure 'o siconno jalizzo (). ...[Caromecosta] 5,5 Forze nun sta ancòra ô mmeglio e avette poche accasione pe ccercà 'a porta ...Il Napoli non conferma né smentisce la notizia che sta circolando in città secondo cui Viktor Osimhen sarebbe il professionista sul cui tampone è stata trovata la variante del Covid 19 scoperta ieri a ...Secondo il sito ilnapolista.it, potrebbe essere stato Osimhen a portare in Italia la variante B.1.525 del coronavirus. Grazie alla sua positività il Pascale avrebbe individuato la mutazione finora mai ...