'Gf Vip 5', Tommaso Zorzi rivela la sua strategia nelle ultime nomination

È tempo di strategie al Gf Vip 5. A meno di due settimane dalla finalissima fissata il primo marzo, gli ultimi Vipponi si stanno giocando l'accesso alla finale. Ecco quindi che uno dei grandi protagonisti del reality, Tommaso Zorzi, sta pian piano attuando e poi rivelando la sua strategia in maniera molto schietta. Nella puntata serale di lunedì scorso, come di consueto si sono svolte le nomination. Al televoto sono finite Giulia Salemi e Stefania Orlando, due protagoniste del programma con fandom molto agguerriti. Sarà quindi una sfida all'ultimo voto. Questo è quanto Zorzi aveva previsto e (a suo dire) ha fatto in modo che accadesse. Lo ha rivelato proprio lui alla diretta interessata Stefania, nonchè Dayane Mello e Samantha De Grenet.

