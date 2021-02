‘Game of Thrones’, Kit Harington e Rose Leslie sono diventati genitori per la prima volta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Kit Harington e Rose Leslie sono diventati genitori per la prima volta. La coppia, nata sul set della pluripremiata serie tv Game of Thrones, ha dato il benvenuto ad un bellissimo maschietto il cui nome è ancora tor secret. Ad annunciare la notizia è stato un portavoce dei due attori il quale, contattato da E! News, ha fatto sapere: “È un maschio e sono molto, molto felici”. Che la Leslie avesse messo al mondo il suo bambino alcuni lo avevano già immaginato a fronte di alcune immagini risalenti a martedì 16 febbraio e pubblicati da Page Six. Nelle foto si vedeva Rose e Kit a Londra con il loro bebè in un marsupio. Ad oggi non sembrano esserci più molti dubbi sulla nascita del piccolo, frutto di un ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Kitper la. La coppia, nata sul set della pluripremiata serie tv Game of Thrones, ha dato il benvenuto ad un bellissimo maschietto il cui nome è ancora tor secret. Ad annunciare la notizia è stato un portavoce dei due attori il quale, contattato da E! News, ha fatto sapere: “È un maschio emolto, molto felici”. Che laavesse messo al mondo il suo bambino alcuni lo avevano già immaginato a fronte di alcune immagini risalenti a martedì 16 febbraio e pubblicati da Page Six. Nelle foto si vedevae Kit a Londra con il loro bebè in un marsupio. Ad oggi non sembrano esserci più molti dubbi sulla nascita del piccolo, frutto di un ...

