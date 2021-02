Fino all'ultimo indizio con Denzel Washington e Jared Leto in esclusiva digitale dal 5 marzo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Fino all'ultimo indizio con i premi Oscar Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto arriva in Italia in esclusiva digitale dal 5 marzo. Fino All'ultimo indizio, il thriller con protagonisti i premi Oscar Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto, che per la sua interpretazione nel film ha ricevuto la nomination ai Golden Globe come Miglior attore non protagonista, arriva in Italia in esclusiva digitale da venerdì 5 marzo, disponibile per l'acquisto e il noleggio premium su tutte le principali piattaforme digitali. John Lee Hancock dirige il film da ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 febbraio 2021)all'con i premi Oscar, Rami Malek earriva in Italia indal 5All', il thriller con protagonisti i premi Oscar, Rami Malek e, che per la sua interpretazione nel film ha ricevuto la nomination ai Golden Globe come Miglior attore non protagonista, arriva in Italia inda venerdì 5, disponibile per l'acquisto e il noleggio premium su tutte le principali piattaforme digitali. John Lee Hancock dirige il film da ...

Agenzia_Ansa : Covid, gli esperti sono favorevoli ai vaccini AstraZeneca fino ai 65 anni. Il ministro della Salute Speranza ha ch… - matteosalvinimi : Condannato all’ergastolo per omicidio della figlia, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia verso gli altri… - fattoquotidiano : Pd e M5S hanno provato fino all’ultimo a far ritirare gli emendamenti di Lega, Forza Italia, Italia Viva e Azione v… - DgSilvia : @romanellialessa Mi devo spendere fino all’ultimo centesimo in viaggi.basta progetti per il futuro - VulgariEloquens : Niente farebbe più male di un aereo: 'Giulia siamo con te, Dayane sei certezza' EXROSMELLO #rosmello Godrei fino all'anno prossimo -