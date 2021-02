Draghi: ‘su migranti piena assunzione responsabilità Ue’ (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Mi scuso per non aver esplicitamente sollevato il tema dell’immigrazione” sul quale “la risposta più efficace e duratura è la piena assunzione di responsabilità delle istituzioni europee”. Lo ha detto il premier Mario Draghi nella replica al Senato. Al momento però “c’è uno stallo politico” con una “contrapposizione tra gli stati di frontiera maggiormente esposti e gli stati del Nord e Est Europa principalmente preoccupati di evitare i movimenti secondati dei migranti” verso i loro territori. “L’Italia, appoggiata anche da alcuni paesi mediterranei, propone come concreta misura di solidarietà un meccanismo obbligatorio di redistribuzione dei migranti pro quota”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Mi scuso per non aver esplicitamente sollevato il tema dell’immigrazione” sul quale “la risposta più efficace e duratura è ladidelle istituzioni europee”. Lo ha detto il premier Marionella replica al Senato. Al momento però “c’è uno stallo politico” con una “contrapposizione tra gli stati di frontiera maggiormente esposti e gli stati del Nord e Est Europa principalmente preoccupati di evitare i movimenti secondati dei” verso i loro territori. “L’Italia, appoggiata anche da alcuni paesi mediterranei, propone come concreta misura di solidarietà un meccanismo obbligatorio di redistribuzione deipro quota”. L'articolo CalcioWeb.

caritas_milano : «Si è aggravata la povertà. I dati dei centri di ascolto #Caritas, mostrano l’incidenza dei “nuovi poveri” che pass… - borghi_claudio : Al netto delle prevedibili parentesi euro religiose che tanto non hanno alcun effetto pratico su quanto questo gove… - davidefaraone : Al passaggio di #Draghi su Atlantismo ed europeismo ho guardato alla mia sinistra e tra i banchi del M5S nessuno ap… - FI_NewSs : RT @LiciaRonzulli: ?? Crescita economica, sviluppo, posti di lavoro e donne: su questa parole d'ordine non ci può essere solo una maggioranz… - giorgiovascotto : RT @MassimoUngaro: Nel discorso di #Draghi no a task force o consulenti per il #Pnrr ma una governance basata sul #MEF e altri ministeri, u… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi ‘su Ribelli M5S, in 13 pronti a fare gruppo Casaleggio media: potete astenervi Il Gazzettino