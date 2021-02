Dissidenti M5s pronti allo strappo se resta Raggi

Leggi su dire

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – I dissidenti a 5 stelle di Roma sono pronti allo strappo. “Nessuna voglia di una poltrona per il nostro futuro, non ci interessa trovare un posto a livello personale e facciamo un ragionamento ad esclusivo interesse della città- assicurano all’agenzia Dire alcuni di loro, raggiunti telefonicamente nel pomeriggio- ma la richiesta alla sindaca Raggi di fare un passo indietro per mantenere lo schema di alleanza nazionale resta. Se la sindaca insiste? Amici come prima, ma ognuno ne trarrà le conclusioni”. È questa, insomma, la situazione sotto il cielo pentastellato dell’amministrazione Raggi, quando mancano pochi mesi al voto, che l’agenzia Dire ha potuto ricostruire. Il malumore della minoranza grillina sta esplodendo in questi giorni di votazioni sul bilancio di previsione del Comune di Roma, durante le quali spesso la maggioranza si è ritrovata senza numeri sufficienti, ma da mesi ha il nome e la faccia di un gruppo di consiglieri che si ritrova sotto la sigla comune de “Il Piano di Roma“. Loro sono, come noto, Enrico Stefàno, Alessandra Agnello, Marco Terranova, Donatella Iorio, Angelo Sturni. A questi si aggiungono nell’area dei dissidenti, seppur con posizioni non del tutto omogenee, anche le consigliere Agnese Catini e Simona Ficcardi.