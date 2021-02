Diritti tv Mondiali 2022, sfida tra Amazon e Sky. Rai favorita per i diritti in chiaro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mondiali di Calcio 2022 Si profila un testa a testa tra Amazon Prime Video e Sky per l’acquisizione dei diritti tv che consentiranno la trasmissione in Italia dei Mondiali di Calcio 2022 in programma in Qatar. Anche la Rai, per quanto riguarda i diritti in chiaro, è intenzionata a far valere i propri interessi. L’indiscrezione trapela all’indomani della chiusura del bando indetto dalla Fifa per la presentazione delle offerte. Secondo quanto apprende Radiocor, Amazon, dopo aver conquistato i diritti italiani per le 16 migliori partite del mercoledì di Champions League, ha deciso di puntare sui Mondiali 2022. E anche Sky, che si è ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 17 febbraio 2021)di CalcioSi profila un testa a testa traPrime Video e Sky per l’acquisizione deitv che consentiranno la trasmissione in Italia deidi Calcioin programma in Qatar. Anche la Rai, per quanto riguarda iin, è intenzionata a far valere i propri interessi. L’indiscrezione trapela all’indomani della chiusura del bando indetto dalla Fifa per la presentazione delle offerte. Secondo quanto apprende Radiocor,, dopo aver conquistato iitaliani per le 16 migliori partite del mercoledì di Champions League, ha deciso di puntare sui. E anche Sky, che si è ...

