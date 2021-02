COVID | 12 | 074 new cases | 369 more victims

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROME, FEB 17 - There have been 12,074 new- 19, and 369, in Italy in the last 24 hours, the health ministry said Wednesday. That compares with 10,386 new, and 336...

Agenzia_Ansa : #Covid, 12.074 nuovi casi e 369 vittime nelle ultime 24 ore. Effettuati 294.411 tamponi, il tasso di positività sal… - folucar : RT @QSanit: #Covid. Il bollettino: oggi 12.074 nuovi casi e 369 decessi -#Sanità - sulsitodisimone : Covid: 12.074 nuovi casi e 369 morti, il tasso di positività al 4,1% - folucar : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, 12.074 nuovi casi e 369 vittime nelle ultime 24 ore. Effettuati 294.411 tamponi, il tasso di positività sale al 4… - folucar : RT @FQLive: #ULTIMORA COVID I dati in Italia delle ultime 24 ore, 12.074 nuovi casi e 369 morti: -

Ultime Notizie dalla rete : COVID 074

... con un tasso di positività rispetto ai nuovi casi (12.) che sale al 4,1% rispetto al 3,8% di ... I pazienti ricoverati in terapia intensiva perin Italia sono 2.043, 31 in meno rispetto a ieri ...ROME, FEB 17 - There have been 12,new- 19 cases, and 369 more victims, in Italy in the last 24 hours, the health ministry said Wednesday. That compares with 10,386 new cases, and 336 more victims, on Tuesday. Some 294,411 ...Emergenza Coronavirus oggi 17 febbraio in Italia: 12mila casi e 370 morti in 24 ore, ecco i dati aggiornati e la situazione.ROMA. Sono 12.074 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono, invece, 369. Sono stati in ...