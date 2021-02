Con il Porto la Juventus perde e preoccupa (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Juventus è ancora viva, ma contro il Porto se l'è vista brutta e ha offerto una delle peggiori versioni della sua stagione. Altro che scintilla, salto di qualità e passo avanti: gli errori, la paura e una certa confusione hanno spinto i bianconeri sull'orlo del baratro e solo la reazione finale, con il gol di Chiesa, consente di guardare con un pizzico di fiducia al ritorno. Fiducia che andrà, però, corroborata dai fatti perché le indicazioni della notte di OPorto sono quasi tutte negative. L'unica continuità che la Juventus ha mostrato di possedere è quella degli errori che, questa volta, sono stati pagati duramente mentre in altre occasioni erano stati perdonati dagli avversari. Il prodotto è una sconfitta per 2-1 rimediabile (a Torino basterà vincere 1-0), ma preoccupante per come è maturata. E' ... Leggi su panorama (Di giovedì 18 febbraio 2021) Laè ancora viva, ma contro ilse l'è vista brutta e ha offerto una delle peggiori versioni della sua stagione. Altro che scintilla, salto di qualità e passo avanti: gli errori, la paura e una certa confusione hanno spinto i bianconeri sull'orlo del baratro e solo la reazione finale, con il gol di Chiesa, consente di guardare con un pizzico di fiducia al ritorno. Fiducia che andrà, però, corroborata dai fatti perché le indicazioni della notte di Osono quasi tutte negative. L'unica continuità che laha mostrato di possedere è quella degli errori che, questa volta, sono stati pagati duramente mentre in altre occasioni erano stati perdonati dagli avversari. Il prodotto è una sconfitta per 2-1 rimediabile (a Torino basterà vincere 1-0), mante per come è maturata. E' ...

juventusfc : 2' | Porto in vantaggio con Taremi. #FCPJuve [1-0] #JuveUCL - juventusfc : HT | Termina qui la prima frazione. Porto in vantaggio con il gol di Taremi. #FCPJuve [1-0] #JuveUCL - tancredipalmeri : Ci sono più italiani in campo con il PSG che sta vincendo al Camp Nou (3: Florenzi, Verratti e Kean), che nell’XI… - BeppeMarottaMa1 : Mi fa ridere che stanno facendo da inizio stagione i processi a Conte che è primo in classifica con una squadra inf… - ManuelMonzani : La Juventus non vince un ottavo di andata da 4 stagioni (Tottenham 2-2, Atletico Madrid 2-0, Lione 1-0, Porto 2-1).… -