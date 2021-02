Amici 20, Aka7even disperato per Martina Miliddi: “Voglio lasciare il programma” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Prosegue la saga amorosa della coppia/non coppia per eccellenza di questa edizione di Amici 20, quella formata dal cantante Luca Marzano (in arte Aka7even) e dalla ballerina sarda Martina Miliddi, entrambi ventenn. Il più innamorato è indubbiamente lui, mentre la ragazza lo corrisponde solo in parte, volendosi vivere questa esperienza in maniera spensierata e senza pensare al futuro. L’ultima incomprensione tra i due è stata causata dal fatto che Aka7even in occasione di San Valentino voleva regalare all’amata i biglietti per il concerto di Ultimo, che dovrebbe tenersi a giugno. Ma Martina l’ha frenato, affermando che in questi mesi può succedere di tutto e che non possono sapere se a giugno saranno insieme oppure no. Aka7even ha preso la cosa malissimo e si è sfogato ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Prosegue la saga amorosa della coppia/non coppia per eccellenza di questa edizione di20, quella formata dal cantante Luca Marzano (in arte) e dalla ballerina sarda, entrambi ventenn. Il più innamorato è indubbiamente lui, mentre la ragazza lo corrisponde solo in parte, volendosi vivere questa esperienza in maniera spensierata e senza pensare al futuro. L’ultima incomprensione tra i due è stata causata dal fatto chein occasione di San Valentino voleva regalare all’amata i biglietti per il concerto di Ultimo, che dovrebbe tenersi a giugno. Mal’ha frenato, affermando che in questi mesi può succedere di tutto e che non possono sapere se a giugno saranno insieme oppure no.ha preso la cosa malissimo e si è sfogato ...

