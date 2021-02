Airbnb, per nuovi host 1 mld dollari guadagno da inizio pandemia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La pandemia ha cambiato profondamente il modo di viaggiare: da un lato, ha spinto i turisti a ricercare luoghi sicuri e confortevoli, dove fosse possibile rimanere in contatto con la famiglia e gli amici; dall’altro, ha generato un’opportunità economica per chi avesse bisogno di un guadagno extra e potesse mettere a disposizione la propria casa. Un’analisi Airbnb mostra, infatti, come i nuovi host con un solo annuncio che hanno ospitato i primi guest a partire dallo scorso marzo hanno guadagnato complessivamente oltre un miliardo di dollari. Secondo Airbnb, il 55% dei nuovi host occasionali è costituito da donne: un dato significativo essendo le più colpite dalla perdita di posti di lavoro causata dalla pandemia. ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Laha cambiato profondamente il modo di viaggiare: da un lato, ha spinto i turisti a ricercare luoghi sicuri e confortevoli, dove fosse possibile rimanere in contatto con la famiglia e gli amici; dall’altro, ha generato un’opportunità economica per chi avesse bisogno di unextra e potesse mettere a disposizione la propria casa. Un’analisimostra, infatti, come icon un solo annuncio che hanno ospitato i primi guest a partire dallo scorso marzo hanno guadagnato complessivamente oltre un miliardo di. Secondo, il 55% deioccasionali è costituito da donne: un dato significativo essendo le più colpite dalla perdita di posti di lavoro causata dalla. ...

