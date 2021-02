Violenza contro le donne, due arresti in poche ore nel Napoletano (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito due arresti in poche ore nell’ambito del contrasto alla Violenza di genere. Il primo proprio a Giugliano (Napoli). A finire in manette, arrestato dai militari della sezione radiomobile, è stato un 51enne di origini romene. Secondo quanto accertato, l’uomo aveva picchiato la moglie convivente per futili motivi. La donna ha raccontato che le violenze duravano da ormai due anni: vessazioni mai denunciate di natura fisica e psicologica. Gli stessi militari, questa volta a Qualiano, hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 36enne del posto. Anche in questo caso, i militari sono intervenuti nell’abitazione di due coniugi. Allertati da alcuni vicini, hanno trovato l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica. Aveva malmenato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito dueinore nell’ambito del contrasto alladi genere. Il primo proprio a Giugliano (Napoli). A finire in manette, arrestato dai militari della sezione radiomobile, è stato un 51enne di origini romene. Secondo quanto accertato, l’uomo aveva picchiato la moglie convivente per futili motivi. La donna ha raccontato che le violenze duravano da ormai due anni: vessazioni mai denunciate di natura fisica e psicologica. Gli stessi militari, questa volta a Qualiano, hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 36enne del posto. Anche in questo caso, i militari sono intervenuti nell’abitazione di due coniugi. Allertati da alcuni vicini, hanno trovato l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica. Aveva malmenato ...

