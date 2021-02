Varianti Covid | Massimo Galli | “Reparti pieni” La Ue | “Vaccino Moderna in ritardo”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 16 febbraio 2021) La pandemia stringe d’assedio l’Italia. L’immagine non sembri fuori luogo. Siamo in piena seconda ondata, forse alle soglie della terza, sostengono alcuni. E adesso, dall’ospedale Sacco di Milano il professor(nella foto in alto) l’ormai celebre esperto e volto televisivo, avverte: “Ho il reparto pieno di pazienti colpiti dadel virus”. Il tema del lockdown è sul tavolo “L’agenda non la decidono né i politici né gli esperti: la decide il virus. Finché non lo controlliamo, la realtà è questa” sembra fargli eco ad Agorà su Rai Tre, Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova. Il riferimento è alle parole di Walter Ricciardi, consigliere del ministro Roberto Speranza, che ieri 15 febbraio aveva chiesto un lockdown di qualche settimana per limitare la diffusione delle ...