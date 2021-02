Vaccini, piano Ue contro le varianti Johnson&Johnson chiede l'ok Ema AstraZeneca verso uso fino a 65 anni (Di martedì 16 febbraio 2021) Le del costringono l'Europa a un cambio di passo. Serve una nuova strategia, è la convinzione maturata a Bruxelles, dove la Commissione europea lavora a u na procedura accelerata per l'approvazione di ... Leggi su leggo (Di martedì 16 febbraio 2021) Le del costringono l'Europa a un cambio di passo. Serve una nuova strategia, è la convinzione maturata a Bruxelles, dove la Commissione europea lavora a u na procedura accelerata per l'approvazione di ...

LegaSalvini : LIBERO: MORATTI PRONTA PER IL PIANO VACCINI MA ARCURI È UN FRENO A TUTTO - meb : Abbiamo condiviso con il presidente Draghi le priorità per il Paese, dal piano vaccini alla scuola, dall’apertura d… - FontanaPres : Incredibile. Il ministero della salute ha bloccato la valutazione del Piano Lombardia per la vaccinazione di massa… - mario_bontempo : RT @RaffaelePizzati: Piano vaccini, @Am_Parente (@ItaliaViva ) : “Il Parlamento sia informato sullo stato di attuazione e coinvolto nelle s… - divorex82 : RT @M5SLazio: ??Piano #vaccini #coronavirus #RegioneLazio: vogliamo maggiore attenzione alle categorie più #fragili e centri vaccinali vici… -