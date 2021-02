Vaccini anti-Covid, Fontana: “Comprarli autonomamente? Ci stiamo ragionando, ma per il momento non si può” (Di martedì 16 febbraio 2021) “Noi abbiamo ragionato seriamente attorno” alla possibilità di acquistare i Vaccini per la Lombardia in maniera autonoma “il problema è che per il momento non si può“. A dirlo, a margine del consiglio regionale, è il governatore della Regione Lombardi, Attilio Fontana. “Bisogna in anzitutto chiedere l’autorizzazione al governo a poter comprare i Vaccini autonomamente. Se si dovesse aprire questa ipotesi, saremo pronti“, ha assicurato Fontana precisando però che con il premier Mario Draghi “non c’è stata” una interlocuzione su questo tema L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) “Noi abbiamo ragionato seriamente attorno” alla possibilità di acquistare iper la Lombardia in maniera autonoma “il problema è che per ilnon si può“. A dirlo, a margine del consiglio regionale, è il governatore della Regione Lombardi, Attilio. “Bisogna in anzitutto chiedere l’autorizzazione al governo a poter comprare i. Se si dovesse aprire questa ipotesi, saremo pronti“, ha assicuratoprecisando però che con il premier Mario Draghi “non c’è stata” una interlocuzione su questo tema L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

