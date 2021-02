Tragedia a Roma, precipita con l’auto dal viadotto: 45enne morto dopo un volo di 8 metri (Di martedì 16 febbraio 2021) Tragedia oggi a Roma, in via degli Orti della Farnesina. Alle 13.59 la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato due squadre dei Vigili del Fuoco (9/A e Usar TE/4) a seguito di incidente stradale. Una vettura – per cause al momento ancora da accertare – è precipitata dal viadotto, da un’altezza di circa 7-8 metri. Un impatto fatale e un “volo” che non ha lasciato scampo al conducente: lui, un uomo di circa 45 anni, da solo nell’auto è stato estratto morto dai soccorritori. Sul posto anche il personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 febbraio 2021)oggi a, in via degli Orti della Farnesina. Alle 13.59 la Sala Operativa del Comando diha inviato due squadre dei Vigili del Fuoco (9/A e Usar TE/4) a seguito di incidente stradale. Una vettura – per cause al momento ancora da accertare – èta dal, da un’altezza di circa 7-8. Un impatto fatale e un “” che non ha lasciato scampo al conducente: lui, un uomo di circa 45 anni, da solo nelè stato estrattodai soccorritori. Sul posto anche il personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia Locale diCapitale. su Il Corriere della Città.

