Stojanovic | “Stella Rossa alla pari del Milan | non bisogna avere timore degli avversari”

L'ex portiere della Stella Rossa, Stevan Stojanovic, nel corso di un'intervista rilasciata al canale tematico biancorosso, ha parlato del match di giovedì tra i serbi ed il Milan valevole per l'andata dei sedicesimi di Europa League: "Un pronostico? Non mi è mai piaciuto pronosticare il risultato, né l'esito della partita. Ma i giocatori che vestono la maglia della Stella Rossa devono essere consapevoli che il nostro club è alla pari del Milan. A volte abbiamo una squadra migliore, a volte peggiore, ma siamo come un club a livello di grandi europei. Sono sicuro che il Milan non ci sottovaluterà, perché ricordano bene che non è stato mai facile affrontarci nella storia. Sanno chi siamo e sicuramente usciranno con tutto ..."

