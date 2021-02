Stellantis - La Dodge dice addio alle versioni SRT

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il gruppomette mano al suo ampio portafoglio di marchi e sotto-marchi, oggi composto da quasi 20 denominazioni, per riorganizzare l'offerta: negli Stati Uniti scompaiono così la sigla SRT e l'intera divisione Street & Racing Technology dedicata alla progettazione e allo sviluppo delle varianti ad alte prestazioni del brand. Il taglio, comunque, non riguarda gli ingegneri e i tecnici che hanno realizzato alcune muscle car iper-vitaminizzate come laChnger SRT Demon, dotata di un V8 Hemi da ben 840 CV, o la Charger SRT Redeye da 797 CV. Le modifiche organizzative. Gli specialisti della divisione continueranno, infatti, a sviluppare e creare modelli prestazionali e supersportivi, ma lo faranno all'interno di una più ampia struttura. "Tutti gli elementi fondamentali del team di ingegneri ...

L'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha svelato mercoledì un piano per continuare a sviluppare i pickup e i SUV del marchio presso il suo ...Intanto negli USA si "godono" le ultime Challenger SRT, Viper SRT e Durango SRT, con i motoroni che resteranno in uso per la durata delle attuali generazioni. Poi lo staff SRT sarà integrato per altri ...