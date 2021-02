Speranza ferma gli sci all’ultimo minuto, ma aveva avuto 10 giorni per avvisare gli operatori (Di martedì 16 febbraio 2021) Nessuno è contento del caos creato dall’ordinanza del ministro Roberto Speranza che ha fermato gli sci. Non lo è Mario Draghi, non lo è la Lega che ha dovuto fronteggiare il malcontento delle imprese turistiche della montagna. E non è lo è nemmeno il Comitato tecnico scientifico, sul quale si sono riversate le lamentele. Strigliata al Cts: parlate di meno Due giorni fa c’è stato l’incontro con i membri del Comitato, la nuova ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini, il ministro Speranza e il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. L’invito ai tecnici è stato duro: “Parlate di meno“. Lo hanno chiesto sia Bonaccini che Gelmini. In particolare hanno chiesto di cambiare metodo e di informare prima i ministri delle loro decisioni, in modo che siano poi loro a renderle note ai presidenti ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 febbraio 2021) Nessuno è contento del caos creato dall’ordinanza del ministro Robertoche hato gli sci. Non lo è Mario Draghi, non lo è la Lega che ha dovuto fronteggiare il malcontento delle imprese turistiche della montagna. E non è lo è nemmeno il Comitato tecnico scientifico, sul quale si sono riversate le lamentele. Strigliata al Cts: parlate di meno Duefa c’è stato l’incontro con i membri del Comitato, la nuova ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini, il ministroe il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. L’invito ai tecnici è stato duro: “Parlate di meno“. Lo hanno chiesto sia Bonaccini che Gelmini. In particolare hanno chiesto di cambiare metodo e di informare prima i ministri delle loro decisioni, in modo che siano poi loro a renderle note ai presidenti ...

