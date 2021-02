Serie C | 25a giornata | ecco il calendario del turno infrasettimanale

(Di martedì 16 febbraio 2021) LaC (o Lega Pro) torna sul campo dopo le partite terminate domenica 14 febbraio. Ildella terzadi calcio italiana metti di fronte sfide interessanti che potrebbero contribuire a ridisegnare la classifica in modo determinante. dal Girone A al Girone C, infatti, tutte le compagini saranno impegnate in mezzo alla settimana in questa 25adi campionato. Ma qual è il programma che attende tifosi ed appassionati?tutte le partire che animeranno questoimportante della categoria.C, 25a gioranta: il Girone A È sempre difficile leggere tra le pieghe dellaC che, spesso, risulta essere un torneo dalla previsioni complicate da azzeccare in toto. In questa 25a ...

Per lagiornata del campionato diC girone A si affrontano Juventus u23 e Pro Vercelli. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in streaming? Il calcio d'inizio è fissato alle ore 17.30 di ...Per lagiornata del campionato diC girone B si affrontano Gubbio e Fermana. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in streaming? Il calcio d'inizio è fissato alle ore 17.30 di martedì 16 ...Serie C, 25a giornata di campionato: ecco il calendario e tutte le sfide del turno infrasettimanale di tutti e tre i gironi del torneo.Dove vedere Cavese-Juve Stabia: streaming Serie C e diretta TV Sky Sport? Match valevole per la 24.a giornata di campionato.