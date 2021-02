Scuola, Giannelli (Associazione presidi) a Sky TG24: "Difficile rientro studenti al 100%" (Di martedì 16 febbraio 2021) "Direi che in questo momento è molto Difficile pensare di riportare tutti gli studenti in classe al 100%, però è un obiettivo di lungo termine al quale dobbiamo prestare attenzione". Così a Sky TG24 il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, commentando l'impegno assunto dal neo ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. "E' un obiettivo che ci poniamo tutti - ha aggiunto Giannelli - ma il problema è se in queste condizioni sia possibile, tanto più che stiamo parlando della variante inglese che sembra particolarmente aggressiva dal punto di vista dei contagi". Leggi su tg24.sky (Di martedì 16 febbraio 2021) "Direi che in questo momento è moltopensare di riportare tutti gliin classe al, però è un obiettivo di lungo termine al quale dobbiamo prestare attenzione". Così a Skyil presidente dell'nazionale, Antonello, commentando l'impegno assunto dal neo ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. "E' un obiettivo che ci poniamo tutti - ha aggiunto- ma il problema è se in queste condizioni sia possibile, tanto più che stiamo parlando della variante inglese che sembra particolarmente aggressiva dal punto di vista dei contagi".

