Salvini folgorato da Draghi. Dialoga con Zingaretti e promette di sostenere Speranza. "C'è un momento in cui bisogna deporre l'ascia di guerra" (Di martedì 16 febbraio 2021) "Incontro di nascosto con Zingaretti? No eravamo alla Camera, sto incontrando e sentendo al telefono i responsabili di tutti i partiti. C'è un momento in cui bisogna deporre l'ascia di guerra, le bandiere di partito e pensare a risolvere i problemi. Con Zingaretti abbiamo parlato di lavoro". E' quanto ha detto a Radio Capital il leader della Lega, Matteo Salvini. "Penso che la politica – ha aggiunto il segretario del Carroccio -, almeno per i mesi che abbiamo davanti, deve risolvere tutti i problemi legati alle tre emergenze: lavoro, salute, scuola. Poi non mi permetto di pre-giudicare i tecnici del governo che non conosco". Per Salvini "il modello Conte-Casalino dell'annuncio la domenica sera per le regole del lunedì, non ci può più

