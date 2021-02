Red Dead Redemption 2: protagonista di un corso di Storia Americana! (Di martedì 16 febbraio 2021) Red Dead Redemption 2, gioco di mamma Rockstar, verrà utilizzato in un corso di Storia Americana all’università del Tennesse, scopriamo tutti i dettagli di questa curiosa notizia Il paradigma Storia e videogames (oltre ad essere stato “affrontato” in un nostro speciale) è sempre stato molto vivo. A partire dai vari Assassin’s Creed, passando per i vari RTS storici, finendo con Red Dead Redemption. Il secondo capitolo della “piccola” saga di Rockstar, Red Dead Redemption 2, sarà utilizzato in un corso di Storia Americana, a dichiararlo è stato lo stesso docente titolare del corso, il professore Tore Olsson. Red Dead Redemption 2 al pari di un libro ... Leggi su tuttotek (Di martedì 16 febbraio 2021) Red2, gioco di mamma Rockstar, verrà utilizzato in undiAmericana all’università del Tennesse, scopriamo tutti i dettagli di questa curiosa notizia Il paradigmae videogames (oltre ad essere stato “affrontato” in un nostro speciale) è sempre stato molto vivo. A partire dai vari Assassin’s Creed, passando per i vari RTS storici, finendo con Red. Il secondo capitolo della “piccola” saga di Rockstar, Red2, sarà utilizzato in undiAmericana, a dichiararlo è stato lo stesso docente titolare del, il professore Tore Olsson. Red2 al pari di un libro ...

