Real Madrid in crisi: risultati, infortuni e mercato. Zidane prova a dare la scossa (Di martedì 16 febbraio 2021) Momento delicatissimo per il Real Madrid, che non può permettersi passi falsi in Europa. L'Atletico è inarrestabile e l'infermeria è affollatissima Anche i ricchi piangono. O quanto meno condividono le difficoltà di tutti. Sta capitando anche al Real Madrid che si trova in una situazione scomoda, amplificata dagli infortuni, dal covid e da risultati a corrente alternata. Tanto che è lo stesso Zidane a lanciare l'allarme dall'infermeria. Per gli ottavi di Champions contro l'Atalanta, infatti, alla lunga lista di indisponibili si aggiunge anche Carvajal, oltre a Militao, Ramos, Valverde, Marcelo, Hazard, Odriozola e Rodrygo. Quasi un'intera squadra ai box, e come se non bastasse il momento è delicatissimo anche a livello di risultati. La qualificazione ...

