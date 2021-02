(Di martedì 16 febbraio 2021) Lo sviluppatore di Forza Horizon, Playground Games, ha ribadito chenongià programmati per PS5, svelati prima dell'acquisizione di ZeniMax Media da parte di. Varicome Deathloop e Ghostwire: Tokyo sono stati annunciati prima dell'acquisizione da parte dilo scorso anno, ed era stato stabilito che questinon sarebbero stati cancellati. Per ogni evenienza, Herve Gengler di Playground Games ha assicurato ai giocatori di PS5 che i giochi sono ancora in arrivo sulla nuova console di Sony. Parlando durante un'intervista con SebSSol Live, Gengler ha detto: Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : PS5 Xbox

Ma adesso, parecchi utenti si chiedono se il titolo sbarcherà mai su console, ovvero suSeries X e Nintendo Switch . Sulla pagina FAQ ufficiale del gioco, il team di sviluppo ha affermato ...Oggi potrebbe apparire leggermente obsoleto e nostalgico, parlare di questo mercato, visto che le console di ultima generazione comeseries X si contendono un mercato a sei zeri, a suon di ...PS5, Xbox Series X e le esclusive Bethesda: Microsoft ha una strategia a lungo termine e non cancellerà i titoli in uscita su PlayStation ...Ora che il 25° anniversario di Resident Evil è finalmente alle porte (ricorrerà il 22 marzo, per l'esattezza), è emersa una nuova indiscrezione relativa a una possibile new entry nel franchise. Second ...