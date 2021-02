Proposta per velocizzare la vaccinazione ma serve ok del Cts Aifa (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Verso la somministrazione del vaccino AstraZeneca ai soggetti fino ai 65 anni. E’ questo la linea espressa dagli esperti nella riunione di oggi alla quale hanno partecipato rappresentanti del ministero della Salute, Aifa e regioni. La decisione finale arriverà però solo dopo una ulteriore riunione della Commissione tecnico scientifica dell’Aifa. Secondo quanto si apprende, il ministro della salute ha, infatti, chiesto all’ Aifa di “fare ogni verifica sul piano scientifico e sulla base di evidenze, per capire se c’è la possibilità di ampliare il limite dell’età. Tale decisione aiuterebbe a velocizzare la campagna vaccini”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Verso la somministrazione del vaccino AstraZeneca ai soggetti fino ai 65 anni. E’ questo la linea espressa dagli esperti nella riunione di oggi alla quale hanno partecipato rappresentanti del ministero della Salute,e regioni. La decisione finale arriverà però solo dopo una ulteriore riunione della Commissione tecnico scientifica dell’. Secondo quanto si apprende, il ministro della salute ha, infatti, chiesto all’di “fare ogni verifica sul piano scientifico e sulla base di evidenze, per capire se c’è la possibilità di ampliare il limite dell’età. Tale decisione aiuterebbe ala campagna vaccini”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

chetempochefa : 'Per ciascuno di noi che sarà vaccinato si potrebbe pensare di regalare un vaccino ad un'altra persona in un'altra… - Maxdero : Ma non dovevano vaccinare 10 milioni di lombardi entro giugno? Il modello Bertolaso - Moratti - Fontana fa crash al… - fattoquotidiano : Lezioni in estate, giornali e partiti esultano per la “ricetta Draghi” sulla scuola. Ma era già una proposta di Azz… - leonedorobg : Ecco l'ultima proposta Leone d'Oro. Ora puoi preparare anche a casa la nostra pizza contemporanea #senzaglutine. E'… - crisenefrega : RT @bayxreche: Dayane: 'io pensavo potevamo essere simili nell'affetto, in quello che proviamo, ma ho scoperto che non è così' tradotto, l… -

Ultime Notizie dalla rete : Proposta per Governo, Crimi: astensione? Voto iscritti chiaro, bisogna attenersi

Quanto alla proposta di Davide Casaleggio, che ha suggerito di astenersi per non creare una spaccatura, Crimi ha commentato: 'Non c'è punto di equilibrio. I nostri iscritti hanno votato una cosa ...

Il ritorno del trotto a Bologna con la TQQ

Sarebbe un inizio con il botto , almeno per quanto riguarda la proposta agonistica, se non fosse ancora una riunione a porte chiuse, con l'ippodromo interdetto agli spettatori, chiuse la sala ...

Debt for climate, una proposta per il G20 italiano L'HuffPost SpaceX mette in orbita altri 60 satelliti Starlink, ma il primo stadio è andato distrutto

SpaceX ha lanciato in orbita altri 60 satelliti Starlink per la connettività Internet. A differenza degli oltre 20 lanci precedenti per i Falcon 9, questa volta il primo stadio non è riuscito a rientr ...

Camera di Commercio di Cosenza. Nasce la rete dei parchi del Centro-Sud Italia.

(Cosenza, 16 febbraio 2021) - Ieri, alle ore 15:30, presso la sala incontri della sede camerale, è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa denominato “Parchi del Centro-Sud” tra la Camera di Commerc ...

Quanto alladi Davide Casaleggio, che ha suggerito di astenersinon creare una spaccatura, Crimi ha commentato: 'Non c'è punto di equilibrio. I nostri iscritti hanno votato una cosa ...Sarebbe un inizio con il botto , almenoquanto riguarda laagonistica, se non fosse ancora una riunione a porte chiuse, con l'ippodromo interdetto agli spettatori, chiuse la sala ...SpaceX ha lanciato in orbita altri 60 satelliti Starlink per la connettività Internet. A differenza degli oltre 20 lanci precedenti per i Falcon 9, questa volta il primo stadio non è riuscito a rientr ...(Cosenza, 16 febbraio 2021) - Ieri, alle ore 15:30, presso la sala incontri della sede camerale, è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa denominato “Parchi del Centro-Sud” tra la Camera di Commerc ...