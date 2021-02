Per il blocco dei licenziamenti si ipotizza una mini proroga (Di martedì 16 febbraio 2021) Una nuova mini proroga di uno o due mesi del divieto di licenziamento e della cassa integrazione d’emergenza. Giusto il tempo per preparare la riforma degli ammortizzatori sociali da estendere a tutte le imprese e a tutti i lavoratori, rimodulando durate, contribuzioni e condizioni. Affiancata anche da un potenziamento delle politiche attive del lavoro, con la messa a regime dell’assegno di ricollocazione e degli investimenti in riqualificazione e competenze. È questa una delle ipotesi allo studio da parte del neo ministro del Lavoro Andrea Orlando – scrive Il Sole 24 Ore – con un prolungamento delle condizioni attuali fino ad aprile (o al massimo fino all’estate), per poi proseguire con il blocco dei licenziamenti limitato solo alle realtà produttive più in sofferenza. Orlando oggi incontra le ... Leggi su linkiesta (Di martedì 16 febbraio 2021) Una nuovadi uno o due mesi del divieto di licenziamento e della cassa integrazione d’emergenza. Giusto il tempo per preparare la riforma degli ammortizzatori sociali da estendere a tutte le imprese e a tutti i lavoratori, rimodulando durate, contribuzioni e condizioni. Affiancata anche da un potenziamento delle politiche attive del lavoro, con la messa a regime dell’assegno di ricollocazione e degli investimenti in riqualificazione e competenze. È questa una delle ipotesi allo studio da parte del neostro del Lavoro Andrea Orlando – scrive Il Sole 24 Ore – con un prolungamento delle condizioni attuali fino ad aprile (o al massimo fino all’estate), per poi proseguire con ildeilimitato solo alle realtà produttive più in sofferenza. Orlando oggi incontra le ...

Radio1Rai : 'Avremmo tanto bisogno di #FrancoMarini oggi. Una grande perdita anche per le Istituzioni. Chiediamo proroga blocco… - Agenzia_Ansa : Potrebbe arrivare oggi, in un Consiglio dei ministri ad hoc, il decreto legge per prorogare al 5 marzo il blocco de… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: Nel tardo pomeriggio a #Montecitorio incontro in un clima collaborativo fra #Zingaretti e #Salvini. Il colloquio è durat… - cislareametrobo : RT @CislNazionale: Sbarra : Emergenza richiede proroga blocco licenziamenti, cassa Covid e indennità per lavoro stagionale-somministrato. R… - gveghini : RT @CislNazionale: Sbarra : Emergenza richiede proroga blocco licenziamenti, cassa Covid e indennità per lavoro stagionale-somministrato. R… -