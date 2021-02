Napolitano: "Non potrò essere in Aula per la fiducia. Sostengo Draghi" (Di martedì 16 febbraio 2021) “Non potendo essere presente al dibattito sulla fiducia per ragioni di salute, desidero esprimere il mio convinto sostegno alla scelta del Presidente Mattarella per un governo presieduto da Mario Draghi, e sostenuto con intento unitario da un ampio arco di forze politiche”. Lo annuncia Giorgio Napolitano in una nota. “Il Presidente Draghi - afferma l’ex presidente della Repubblica - ritengo saprà affrontare i complessi compiti che lo attendono, forte del consenso del paese che di certo verrà confermato in Parlamento”. “Lo stretto legame con l’Europa e l’alta considerazione internazionale consentiranno al nuovo governo di gestire al meglio la lotta alla pandemia, con una efficace campagna vaccinale, e di dare impiego proficuo alle risorse europee per programmi e investimenti in grado di affrontare i ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 febbraio 2021) “Non potendopresente al dibattito sullaper ragioni di salute, desidero esprimere il mio convinto sostegno alla scelta del Presidente Mattarella per un governo presieduto da Mario, e sostenuto con intento unitario da un ampio arco di forze politiche”. Lo annuncia Giorgioin una nota. “Il Presidente- afferma l’ex presidente della Repubblica - ritengo saprà affrontare i complessi compiti che lo attendono, forte del consenso del paese che di certo verrà confermato in Parlamento”. “Lo stretto legame con l’Europa e l’alta considerazione internazionale consentiranno al nuovo governo di gestire al meglio la lotta alla pandemia, con una efficace campagna vaccinale, e di dare impiego proficuo alle risorse europee per programmi e investimenti in grado di affrontare i ...

