Meteo Un Febbraio pieno di sorprese dal Gelo alla Primavera (Di martedì 16 febbraio 2021) Sta arrivando aria più mite, ma persiste ancora il freddo nei bassi strati con Gelo notturno e ghiaccio. L’irruzione gelida dai Balcani si sta attenuando, ma lascia in eredità tanta aria fredda che si è depositata nei bassi strati. Le temperature minime della scorsa notte sono state ancora molto rigide, diffusamente sottozero in Val Padana e Leggi su periodicodaily (Di martedì 16 febbraio 2021) Sta arrivando aria più mite, ma persiste ancora il freddo nei bassi strati connotturno e ghiaccio. L’irruzione gelida dai Balcani si sta attenuando, ma lascia in eredità tanta aria fredda che si è depositata nei bassi strati. Le temperature minime della scorsa notte sono state ancora molto rigide, diffusamente sottozero in Val Padana e

