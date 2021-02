Luigi Sartor arrestato | l’ex Inter | Roma e Parma coltivava marijuana

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Sartor

è finito nei guai. L'ex calciatore, che ha indossato diverse maglie, Roma, Juve, Inter e Parma è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti.è stato sorpreso dalla ...Commenta per primo L'ex calciatore di Serie Aè stato arrestato quest'oggi perché coltivava una serra di marijuana. L'ex difensore di Juventus, Inter, Roma e Parma è stato colto in flagrante mentre stava curando insieme ad un ...Luigi Sartor, ex calciatore della Roma, è finito nei guai: è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. Sartor è stato sorpreso dalla Guardia di Finanza di Parma mentre insieme a un ...L’ex calciatore di Juventus, Inter, Roma e Parma, Luigi Sartor, è stato arrestato: coltivava una serra di marijuana. La Guardia di Finanza di Parma, infatti, lo ha trovato assieme al complice mentre s ...