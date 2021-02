Juventus | Tapiro d’Oro ad Agnelli | «Con Conte gesto d’affetto»

(Di martedì 16 febbraio 2021) Andreaha ricevuto ilda Striscia la Notizia a seguito del siparietto con AntonioIl siparietto train-Inter di Coppa Italia continua a far discutere. Dopo aver tentato la consegna delal tecnico nerazzurro, Valerio Staffelli ci ha riprovato con il presidente bianconero.ha accettato il simpatico “premio” e tornato sull’episodio ha dichiarato: «Ogni tanto la passione nel nostro lavoro porta ad andare oltre le regole delle buona maniere. La collaborazione consi è chiusa bene. Quelli erano gesti di affetto…». Leggi su Calcionews24.com

