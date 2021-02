Il quasi impossibile test visivo del colore che solo 1 persona su 5 risolve (Di martedì 16 febbraio 2021) Un nuovo gioco sta mettendo in subbuglio il popolo del web, e stavolta si tratta di una sfida ottica davvero molto complicata, ma divertente. Questo tipo di sfide sono diventate molto virali sui social e mettono alla prova migliaia di utenti che sfidano i propri amici, ma non sempre riescono a trovare la soluzione corretta, se non dopo diversi tentativi. Oggi vi proponiamo una sfida per la quale dovrete davvero aguzzare la vista. Osservate attentamente l’immagine, nella quale ci sono diversi quadrati di colore verde, uno accanto all’altro. In realtà, anche se a prima vista i quadrati sembrano tutti dello stesso colore, in realtà ce ne è uno che ha un colore diverso, ma non è facilmente distinguibile per via di un’illusione ottica. Se volete sfidarvi a questo nuovo gioco, dovrete essere pronti a mettere seriamente alla prova le vostre ... Leggi su virali.video (Di martedì 16 febbraio 2021) Un nuovo gioco sta mettendo in subbuglio il popolo del web, e stavolta si tratta di una sfida ottica davvero molto complicata, ma divertente. Questo tipo di sfide sono diventate molto virali sui social e mettono alla prova migliaia di utenti che sfidano i propri amici, ma non sempre riescono a trovare la soluzione corretta, se non dopo diversi tentativi. Oggi vi proponiamo una sfida per la quale dovrete davvero aguzzare la vista. Osservate attentamente l’immagine, nella quale ci sono diversi quadrati diverde, uno accanto all’altro. In realtà, anche se a prima vista i quadrati sembrano tutti dello stesso, in realtà ce ne è uno che ha undiverso, ma non è facilmente distinguibile per via di un’illusione ottica. Se volete sfidarvi a questo nuovo gioco, dovrete essere pronti a mettere seriamente alla prova le vostre ...

