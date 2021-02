Il cucciolo Aibo arriva negli ospedali giapponesi

Diregiovani : ?? Saranno 100 i cani robot regalati dal colosso tecnologico e impiegati per fare compagnia ai pazienti ???? #aibo… -

Ultime Notizie dalla rete : cucciolo Aibo

FocusTECH

Il colosso tecnologico ha deciso di regalare '' agli ospedali per aiutare le persone già provate e isolate per colpa della pandemiaAibo, il cucciolo Sony, arriva negli ospedali giapponesi: saranno 100 i robot regalati dal colosso tecnologico e impiegati per fare compagnia ai pazienti Un amico ‘robotico’ a quattro zampe per fare c ...Il colosso tecnologico ha deciso di regalare 'Aibo' agli ospedali per aiutare le persone già provate e isolate per colpa della pandemia ...