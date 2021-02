Giulia Salemi dopo la nomination scoppia in lacrime (VIDEO) (Di martedì 16 febbraio 2021) Le lacrime di Giulia Salemi Una puntata tosta quella che ha dovuto affrontare Giulia Salemi al GF Vip ieri sera. L’influencer si è spesso sentita isolata dal gruppo e ha trovato protezione tra le braccia di Pierpaolo Pretelli e l’amica Dayane Mello, che l’hanno difesa a spada tratta a costo di mettersi contro tutti. Ieri L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 16 febbraio 2021) LediUna puntata tosta quella che ha dovuto affrontareal GF Vip ieri sera. L’influencer si è spesso sentita isolata dal gruppo e ha trovato protezione tra le braccia di Pierpaolo Pretelli e l’amica Dayane Mello, che l’hanno difesa a spada tratta a costo di mettersi contro tutti. Ieri L'articolo proviene da Novella 2000.

trash_italiano : Concorrenti #Isola: Giovanni Ciacci, Amedeo Goria, Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, un Vis… - GrandeFratello : Al termine della puntata, scoppia un'accesa lite in Casa tra Tommaso e Giulia: 'Sei cattivo e perfido!'. # GFVIP - IlContiAndrea : All’#Isola Giovanni Ciacci, Amedeo Goria, Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, un Visconte è t… - infoitcultura : 'Niente accanimento su Giulia ora', Tommaso Zorzi criticato per quella frase. Cosa dicono i fan della Salemi - lananettadella1 : RT @giansainato: Voi non ve la meritate GIULIA SALEMI stro*zi! #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi Grande Fratello Vip, Alessia Marcuzzi si schiera apertamente e difende Giulia Salemi

Ieri, è andato in onda il quarantesimo appuntamento con il Gf Vip . E' stata una puntata molto difficile per Giulia Salemi che è stata nominata da molti compagni d'avventura finendo in nomination con Stefania Orlando . La Salemi al termine della diretta, ha avuto un crollo emotivo ed è scoppiata a piangere ...

GF Vip: Giulia Salemi in lacrime, il gesto inaspettato di Tommaso Zorzi dopo le nomination

Parentesi di grande sconforto e delusione nella Casa del GF Vip , dopo la puntata in prima serata: Giulia Salemi scoppia in lacrime a margine delle nomination che l'hanno vista finire al televoto quasi all'unanimità, a pochi passi dalla conclusione del reality. Tommaso Zorzi, fresco di conquista di ...

Alessia Marcuzzi difende Giulia Salemi: qual è la sua colpa? L'appello sui social Il Messaggero Giulia Salemi dopo la nomination scoppia in lacrime (VIDEO)

Una puntata tosta quella che ha dovuto affrontare Giulia Salemi al GF Vip ieri sera. L’influencer si è spesso sentita isolata dal gruppo e ha trovato protezione tra le braccia di Pierpaolo Pretelli e ...

GF Vip, Giulia Salemi in lacrime: “Ci resto sempre male”

Al termine dell’ultima puntata del GF Vip, Giulia Salemi è scoppiata in lacrime. L’influencer persiana, dispiaciuta dalle nomination ricevute da quasi tutti i “Vipponi”, è apparsa inconsolabile, fino ...

Ieri, è andato in onda il quarantesimo appuntamento con il Gf Vip . E' stata una puntata molto difficile perche è stata nominata da molti compagni d'avventura finendo in nomination con Stefania Orlando . Laal termine della diretta, ha avuto un crollo emotivo ed è scoppiata a piangere ...Parentesi di grande sconforto e delusione nella Casa del GF Vip , dopo la puntata in prima serata:scoppia in lacrime a margine delle nomination che l'hanno vista finire al televoto quasi all'unanimità, a pochi passi dalla conclusione del reality. Tommaso Zorzi, fresco di conquista di ...Una puntata tosta quella che ha dovuto affrontare Giulia Salemi al GF Vip ieri sera. L’influencer si è spesso sentita isolata dal gruppo e ha trovato protezione tra le braccia di Pierpaolo Pretelli e ...Al termine dell’ultima puntata del GF Vip, Giulia Salemi è scoppiata in lacrime. L’influencer persiana, dispiaciuta dalle nomination ricevute da quasi tutti i “Vipponi”, è apparsa inconsolabile, fino ...