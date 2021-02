Ex Ilva, con sentenza Tar saltano subito 5mila lavoratori (Di martedì 16 febbraio 2021) La sentenza del Tar di Lecce, che ha ha ordinato ad ArcelorMittal di spegnere entro due mesi gli impianti dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, rischia di essere la prima bomba sociale che il nuovo governo guidato da Mario Draghi è chiamato a disinnescare. La decisione dei giudici amministrativi, che hanno dato ragione al sindaco Rinaldo Melucci per la situazione di grave pericolo per la salute dei cittadini, potrebbe "far saltare immediatamente circa 5mila lavoratori" e, in breve tempo, portare alla "chiusura definitiva" dello stabilimento con l'ulteriore danno di trasformare Taranto in "una seconda Bagnoli". Insomma, un "disastro" ambientale e sanitario. A lanciare l'allarme è il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, di Faggiano (TA), per oltre tre decenni delegato sindacale all'Ilva ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 16 febbraio 2021) Ladel Tar di Lecce, che ha ha ordinato ad ArcelorMittal di spegnere entro due mesi gli impianti dell'area a caldo dell'exdi Taranto, rischia di essere la prima bomba sociale che il nuovo governo guidato da Mario Draghi è chiamato a disinnescare. La decisione dei giudici amministrativi, che hanno dato ragione al sindaco Rinaldo Melucci per la situazione di grave pericolo per la salute dei cittadini, potrebbe "far saltare immediatamente circa" e, in breve tempo, portare alla "chiusura definitiva" dello stabilimento con l'ulteriore danno di trasformare Taranto in "una seconda Bagnoli". Insomma, un "disastro" ambientale e sanitario. A lanciare l'allarme è il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, di Faggiano (TA), per oltre tre decenni delegato sindacale all'...

