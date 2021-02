Droga | 17enne cede hashish ad altro minore | arrestato dalla Polizia di Stato

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn ragazzo di 17 anni èdiad Aversa (Caserta) perché sorpreso are dosi di marijuana ad un, che èinvece segnalato alla prefettura di Caserta. I poliziotti della squadra investigativa del Commissariato di Aversa stavano transitando in via San Lorenzo, dove c’è una piazza di spaccio, quando hanno notato i due adolescenti che confabulavano e si passavano qualcosa; gli agenti li hanno fermati, e ha trovato addosso alnumerose bustine die marijuana, mentre l’aveva una bustina contenente stupefacente. Entrambi sono stati portati in ...

Kristina_Claret : Parma: Baby gang rapina e pesta due 14enni al parco Ducale: arrestato 17enne magrebino#risorsa INPS Nata e cresciut… - AnsaLombardia : 35 kg di coca in camera,arrestato 17enne. Valore 3 Mln, droga anche nella stanza dei genitori irreperibili | #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Droga 17enne

Trevigiano di nascita, ternano di crescita, per portarloa Torino, la Juventus sborsò un miliardo di lire. La cifra più alta mai pagata per un minorenne. Difficile partenza migliore. Difficile ...La donna era giunta per un colloquio: è la madre del 24enne condannato a 10 anni di reclusione per tentato omicidio e rapina durante l'aggressione violenta nei confronti di unaal parco della ...Aversa (Caserta) – Due minorenni in possesso di droga e denaro beccati nella serata del 15 febbraio, ad Aversa, nella zona delle case popolari di via San ...Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato ad Aversa (Caserta) perché sorpreso a cedere dosi di marijuana ad un altro minore, che è stato invece segnalato alla prefettura di Casert ...