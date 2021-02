Diritti violati e abusi sessuali, multinazionale risarcisce lavoratrici in Kenya e Malawy (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – La multinazionale britannica dell’agribusiness Camellia pagherà un totale di 7,8 milioni di euro di risarcimenti a 85 lavoratrici del Kenya e del Malawi che avevano denunciato sue controllate per violazioni dei diritti umani e abusi sessuali. Leggi su dire (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – La multinazionale britannica dell’agribusiness Camellia pagherà un totale di 7,8 milioni di euro di risarcimenti a 85 lavoratrici del Kenya e del Malawi che avevano denunciato sue controllate per violazioni dei diritti umani e abusi sessuali.

