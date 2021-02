Da multa a retrocessione | cosa rischia la Lazio per il caso tamponi

(Di martedì 16 febbraio 2021)deferita al TFN: per la vione del protocollo Covid, la squadra di Lotitoda un’ammenta fino all’esclusione dalla serie A Claudio Lotito deferito al Tribunale Federale Nazionale. Insieme a lui anche la, per responsabilità diretta, oggettiva e propria, e i medici sociali del club. La contestazione del Procuratore federale della Figc è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Il momento del Cagliari approfondimento Insulti all'arbitro, 2 giornate eper Nandez Nell'... con soli 14 punti raccolti e un margine di due lunghezze sulla zona...all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra ... Ecco perché la sanzione più probabile per la Juventus è unamolto salata nel caso in cui venisse ...Nonostante l'organico rivoluzionato dal mercato i biancazzurri sono sempre più ultimi. Al tecnico serve un "miracolo" con l'Empoli ...Un momento decisamente non positivo per il Pescara, che dopo il ko contro la Reggina è sprofondato all'ultimo posto in classifica: solo 16.