Covid | Eliana Michelazzo | ' per Asl io ancora positiva dopo 6 mesi | fermata anche da polizia'

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "dopo sei mesi per la Asl io risulto ancora positiva, nonostante io abbia fatto ben due tamponi all'ospedale lo scorso 17 settembre risultati entrambi negativi. Allora mi domando se i dati statistici siano reali perché dopo aver raccontato la mia esperienza sulle miei storie di Instagram ho ricevuto oltre 200 messaggi di persone che hanno avuto la mia stessa esperienza''. E' quanto denuncia all'Adnkronos l'influencer e ex agente di Pamela Prati Eliana Michelazzo. "Come è possibile che la mia Asl di appartenenza, la Asl Roma3 non ha registrato il mio tampone negativo e neanche la polizia? Se i dati statistici sugli 'attualmente positivi' non sono reali è grave. Spero che Draghi verifichi ...

