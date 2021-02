Conte: 'Giusto e opportuno l'intergruppo parlamentare M5s - Pd - LeU' (Di martedì 16 febbraio 2021) 'E' giusta e opportuna l'iniziativa, annunciata dai capigruppo in Senato di M5s - Pd - LeU, di costituire un intergruppo parlamentare per promuovere iniziative che rilancino l'esperienza positiva di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 16 febbraio 2021) 'E' giusta e opportuna l'iniziativa, annunciata dai capigruppo in Senato di M5s - Pd - LeU, di costituire unper promuovere iniziative che rilancino l'esperienza positiva di ...

Lo dichiara l'ex premier Giuseppe Conte. "In questa fase è ancora più urgente l'esigenza di costruire spazi e percorsi di riflessione che valorizzino il lavoro comune già svolto e contribuiscano ...

... aggiunge ancora Conte. 'Le forze che hanno già proficuamente lavorato insieme devono nutrire la loro visione democratica e solidaristica con proposte concrete e con traiettorie riformatrici ben ...

«Alla vigilia del voto di fiducia al nuovo governo Draghi, abbiamo deciso, sollecitati da senatrici e senatori dei tre gruppi parlamentari, di intraprendere un'iniziativa comune: ...

