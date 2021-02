Chi è George Ciupilan de La Caserma? Età, fidanzata e Instagram (Di martedì 16 febbraio 2021) Conosciamo meglio il concorrente de La Caserma, George Ciupilan: l’età, la fidanzata, l’esperienza a Il Collegio e dove seguirla su Instagram e social. Chi è George Ciupilan Nome e Cognome: George CiupilanData di nascita: è del 2002Luogo di Nascita: Stella (in provincia di Savona)Età: 18 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione: influencer e personaggio televisivofidanzata: informazione non disponibileFigli: George non ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 16 febbraio 2021) Conosciamo meglio il concorrente de La: l’età, la, l’esperienza a Il Collegio e dove seguirla sue social. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: è del 2002Luogo di Nascita: Stella (in provincia di Savona)Età: 18 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione: influencer e personaggio televisivo: informazione non disponibileFigli:non ha L'articolo proviene da Novella 2000.

elenadigiada : RT @MarckM91: “Il vero castigo per chi mente non è di non essere più creduto, ma di non poter credere a nessuno.” (George Bernard Shaw) @Po… - frmango65 : RT @MarckM91: “Il vero castigo per chi mente non è di non essere più creduto, ma di non poter credere a nessuno.” (George Bernard Shaw) @Po… - Artamia : RT @MarckM91: “Il vero castigo per chi mente non è di non essere più creduto, ma di non poter credere a nessuno.” (George Bernard Shaw) @Po… - MassimoBonzo : RT @MarckM91: “Il vero castigo per chi mente non è di non essere più creduto, ma di non poter credere a nessuno.” (George Bernard Shaw) @Po… - giovanni611208 : RT @MarckM91: “Il vero castigo per chi mente non è di non essere più creduto, ma di non poter credere a nessuno.” (George Bernard Shaw) @Po… -