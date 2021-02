Carnevale a Napoli, assembramenti e poche mascherine: scattano le sanzioni (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Cinquantadue sanzioni per violazioni delle norme anticovid sono state elevate in città dai carabinieri del Comando provinciale di Napoli. Il bilancio si riferisce agli interventi effettuati dai militari da stamattina nel centro di Napoli e nel quartiere Vomero; le sanzioni riguardano la mancata utilizzazione della mascherina e alcuni assembramenti all’esterno dei locali, nell’ultimo giorno di Carnevale. I carabinieri, oltre alle sanzioni, hanno cercato anche di convincere i cittadini a rispettare le norme contro il diffondersi del contagio L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Cinquantadueper violazioni delle norme anticovid sono state elevate in città dai carabinieri del Comando provinciale di. Il bilancio si riferisce agli interventi effettuati dai militari da stamattina nel centro die nel quartiere Vomero; leriguardano la mancata utilizzazione della mascherina e alcuniall’esterno dei locali, nell’ultimo giorno di. I carabinieri, oltre alle, hanno cercato anche di convincere i cittadini a rispettare le norme contro il diffondersi del contagio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

