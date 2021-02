Capello: «Chiellini su Rrahmani? Falli così si puniscono, ma non puoi saltare come un pinguino» (Di martedì 16 febbraio 2021) In un’intervista a La Stampa, Fabio Capello torna sull’episodio del rigore che ha deciso Napoli-Juve di campionato, sabato pomeriggio. «Pirlo era partito con un concetto di calcio, poi ha giustamente adattato il gioco alle caratteristiche e al valore dei calciatori. La fase della sperimentazione, però, è passata, è costata il ritardo in campionato ma adesso le idee sono chiare: la sconfitta del San Paolo è stata determinata da un rigore provocato da una manata di Chiellini, oggi Falli così si puniscono però non puoi saltare come un pinguino». E su Roma e Napoli, che affronteranno l’Europa League forti dell’ultima vittoria in campionato: «Dopo ogni sconfitta si finisce in discussione, la verità è che sono rimaste sempre nell’alta ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 febbraio 2021) In un’intervista a La Stampa, Fabiotorna sull’episodio del rigore che ha deciso Napoli-Juve di campionato, sabato pomeriggio. «Pirlo era partito con un concetto di calcio, poi ha giustamente adattato il gioco alle caratteristiche e al valore dei calciatori. La fase della sperimentazione, però, è passata, è costata il ritardo in campionato ma adesso le idee sono chiare: la sconfitta del San Paolo è stata determinata da un rigore provocato da una manata di, oggisiperò nonun». E su Roma e Napoli, che affronteranno l’Europa League forti dell’ultima vittoria in campionato: «Dopo ogni sconfitta si finisce in discussione, la verità è che sono rimaste sempre nell’alta ...

