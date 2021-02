Appuntamenti e scadenze del 16 febbraio 2021

(Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Lunedì 15/02/: G20 – Primo “Employment Working Group Meeting” in videoconferenza (fino a mercoledì 17/02/) Cina – Borsa di Shanghai chiusa per festività (fino a mercoledì 17/02/) Martedì 16/02/: EU – Riunione ECOFIN 15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’EurosistemaAziende:Denny’s – Risultati di periodoGroupon – Risultati di periodoKolinpharma – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntivePoste Italiane – CDA: Risultati preconsuntivi consolidati relativi all’esercizio 2020Fiscali: Split payment – Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” relativa al mese precedente. CASAGIT – denuncia ...

Osserv_Impresa : Appuntamenti e scadenze: settimana del 15 febbraio 2021 - newsfinanza : Appuntamenti e scadenze: settimana del 15 febbraio 2021 - newsfinanza : Appuntamenti e scadenze del 12 febbraio 2021 - singaporeIBC : Appuntamenti e scadenze del 12 febbraio 2021 - MZorzy : @Pennacchiiiii quando dai ragione al pensionato che brontola convinto d avere diritto di sorpassare tutta la fila.… -

Ultime Notizie dalla rete : Appuntamenti scadenze

Teleborsa

...di Shanghai chiusa per festività (fino a mercoledì 17/02/2021) Martedì 16/02/2021: EU ... Risultati preconsuntivi consolidati relativi all'esercizio 2020Fiscali : Split payment - ...Non può essere escluso, però, che molti degligià fissati possano subire ulteriori variazioni. Particolare attenzione va tenuta in riferimento alledei versamenti, ma anche a ...BENI CULTURALI Mercoledì focus di approfondimento in diretta Facebook e YouTube del progetto “Lo sguardo e la voce: raccolta di memorie audiovisive sulla Reggia di ...La bozza del ministro del Lavoro Orlando con le misure per atipici e precari: in discussione anche la riforma pensioni e del reddito di cittadinanza.