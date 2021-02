A Oschiri sono 49 i positivi al coronavirus. Riaprono le scuole

Ultime Notizie dalla rete : Oschiri sono

Gallura Oggi

(Visited 67 times, 67 visits today) Notizie Simili: Aumentano i contagi a San Teodoro, al via i tamponi… A48 le persone positive al… Insegnante positiva, a casa una classe .... Un nuovo aggiornamento sugli ultimi casi positivi nel Comune di. A darne notizia il sindaco Roberto Carta. "All'inizio di questa terza settimana di febbraio è possibile fare un nuovo punto della situazione. Nell'ultima settimana abbiamo somministrato in ...Oschiri. Un nuovo aggiornamento sugli ultimi casi positivi nel Comune di Oschiri. A darne notizia il sindaco Roberto Carta.OSCHIRI. Cala di poche unità il dato dei positivi ad Oschiri: si scende, in pochi giorni, da 51 a 48. Il sindaco Roberto Carta continua con l'appello di seguire le regole, di non abbassare la guardia ...