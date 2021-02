Uomini e Donne, Gemma: Ne porto ancora le cicatrici (Di lunedì 15 febbraio 2021) Da cosa sono determinate le cicatrici che Gemma Galgani, dama di punta del Trono Over di Uomini e Donne, porta dentro di sé in modo ancora così profondo? Che cosa le è accaduto per avere una ferita che ancora non si rimargina? Lo ha confessato al Magazine del programma di Maria De Filippi. Gemma Galgani è l’indiscussa protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. La dama torinese Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 15 febbraio 2021) Da cosa sono determinate lecheGalgani, dama di punta del Trono Over di, porta dentro di sé in modocosì profondo? Che cosa le è accaduto per avere una ferita chenon si rimargina? Lo ha confessato al Magazine del programma di Maria De Filippi.Galgani è l’indiscussa protagonista del Trono Over di. La dama torinese Articolo completo: dal blog SoloDonna

